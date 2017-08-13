الحاج حسن: دورنا جميعا مراقبة الأعمال لناحية الجودة والسرعة

أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن في لقاء إنمائي ببلدية العين في البقاع الشماليعن "بدء أعمال وصل الألياف الضوئية إلى شمال بعلبك والهرمل".

ولفت بحضور رؤساء بلديات وأحزاب ومخاتير الى ان "هناك تواصل دائم مع وزير الاتصالات للاسراع في العمل، ودورنا جميعا مراقبة الأعمال لناحية الجودة والسرعة".

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وأشار الى "أن الحكومة قررت مبلغ وقدره 30 مليون دولار نصفهم لعرسال والنصف الآخر للقرى المحيطة بعرسال التي تضررت بفعل الاعتداءات الإرهابية".

وقال: "هناك قرار من الحكومة السابقة بـ 15 مليون دولار للصرف الصحي لمحيط وحوض نبع اللبوة، ويضم البزالية واللبوة والنبي عثمان والعين والفاكهة وحربتا"، آملا "أن ينجز هذا المشروع بأسرع وقت، حتى نرى محطة تكرير وخطوط صرف صحي في هذه القرى، لنرفع التلوث عنها".