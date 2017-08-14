الرئيس عون طلب الاهتمام بعائلات الضحايا اللبنانيين في اعتداء بوركينا فاسو

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تابع رئيس الجهورية العماد ميشال عون، تفاصيل الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليومَ احد المطاعم في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو والذي أدى الى سقوط عدد من الضحايا بينهم ثلاثة لبنانيين.وظل الرئيس عون على اتصال بوزارة الخارجية والمغتربين للاطلاع على اخر التطورات واعطى توجيهاته بالاهتمام بعائلات الضحايا والجرحى اللبنانيين وتوفير المساعدة الممكنة لهم بالتنسيق بين القنصلية اللبنانية في واغادوغو وحكومة بوركينا فاسو.ودان الرئيس عون هذا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف ابرياء، معتبرا "ان هذا العمل الاجرامي يجب ان يشكل حافزا اضافيا لتوحيد الجهود لمكافحة الارهاب ومنع تمدده".