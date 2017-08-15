أخبار محلية
15 آب 2017 - 07:23
15/08/2017 07:23:58
متطوعو الدفاع المدني: نأمل أن يتم انصافنا
سيتجمع المتطوعون في التاسعة من صباح الغد بساحة رياض الصلح
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LBCI News Lebanon
اصدر متطوعو الدفاع المدني بيانا اعلنوا فيه انهم "يتابعون الجلسة التشريعية التي ستنعقد يوم غد الاربعاء وسيتجمع المتطوعون في التاسعة صباحا بساحة رياض الصلح، على أمل ان يتم انصافنا بتوقيع المرسوم المتعلق بمشروع تثبيت المتطوعين".
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