أخبار محلية
15 آب 2017 - 15:47
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شاب لبناني...بطل العالم في لعبة DOTA 2 INTERNATIONAL 2017

البطل العالمي مارون نعيم مرهج يرفع اسم لبنان عاليا... Lebanon, news ,lbci ,أخبار DOTA 2 INTERNATIONAL 2017, مارون نعيم مرهج,لبنان, البطل العالمي مارون نعيم مرهج يرفع اسم لبنان عاليا...
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شاب لبناني...بطل العالم في لعبة DOTA 2 INTERNATIONAL 2017
 يعود البطل العالمي مارون نعيم مرهج من الولايات المتحدة بعد تحقيق فوز عالمي مع فريقه Team liquid في نهائيات بطولة العالم في لعبة Dota 2 الالكترونية رافعا اسم لبنان، إذ حقق فوزا نظيفا بـ 3 جولات مقابل لا شيء في تاريخ نهائيات البطولات المنظمة رسميا من قبل Valve.

وتوج مرهج كأفضل لاعب وبطل Aegis لهذه السنة، وسيحصد مع الفائزين الحصة الاكبر من الجائزة المالية التي تفوق 25 مليون دولار، وسيتم استقباله GH في مطار بيروت عند التاسعة ليل اليوم في صالون الشرف.
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ومرهج من مواليد وادي الست في الشوف 1995، انضم الى فريق Team liquid العالمي في بداية 2017 وساهم في تحقيق انتصارات كبيرة لفريقه. 
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