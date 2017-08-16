نقابة المستشفيات: للتشدد بإصدار الاحكام القضائية بشأن الاعتداء على مركز بحنس الطبي

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أبلغت نقابة المستشفيات في بيان ان محكمة جزاء المتن قد حددت نهار الجمعة 18/8/2017 موعدا للنظر بالدعوى المتعلقة بالاعتداء الذي حصل على مركز بحنس الطبي وقد طال العاملين فيه، بعدما قررت المحكمة وقف تنفيذ مفعول مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق المدعى عليهم اي المعتدين.وأضاف البيان:" ان نقابة المستشفيات التي تتابع هذه القضية بدقة وبكل مراحلها، وهي لها ملء الثقة بالقضاء اللبناني وبحكمة وزير العدل تناشد المعنيين التشدد في اصدار الاحكام القضائية صونا للحق، حفاظا على العدالة واحتراما للقانون الذي ينتصر للمظلوم، وذلك لردع حدوث مثل هذه الاعتداءات المتكررة وتوقيف من يقوم بها عند الحدود المسموح بها، الى جانب إبقاء الصروح الاستشفائية والعاملين فيها بعيدا عن هذه التصرفات الجرمية الخطيرة، والتي تتنافى مع ما يقدمونه من خدمات صحية وإنقاذية لجميع المواطنين".