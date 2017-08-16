أخبار محلية
16 آب 2017 - 07:49
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كنعان عن قانون المتعاقدين: ما من عذر لتركهم بالهواء من دون اعطائهم حقوقهم

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كنعان عن قانون المتعاقدين: ما من عذر لتركهم بالهواء من دون اعطائهم حقوقهم
علّق النائب ابراهيم كنعان عن قانون المتعاقدين قائلا "يتمتعون بكل الشروط المطلوبة وما من عذر لتركهم بالهواء من دون اعطائهم حقوقهم"، معتبرا أن عدم اعطاء المتعاقدين في الادارات حقوقهم يعني انهم خدموا الدولة ٤٠ عاما بـ"البلاش".
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