كنعان عن قانون المتعاقدين: ما من عذر لتركهم بالهواء من دون اعطائهم حقوقهم

هكذا علّق كنعان على قانون المتعاقدين

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LBCI News Lebanon

علّق النائب ابراهيم كنعان عن قانون المتعاقدين قائلا "يتمتعون بكل الشروط المطلوبة وما من عذر لتركهم بالهواء من دون اعطائهم حقوقهم"، معتبرا أن عدم اعطاء المتعاقدين في الادارات حقوقهم يعني انهم خدموا الدولة ٤٠ عاما بـ"البلاش".