تجمع العلماء المسلمين: "المقاومة" ما زالت ضرورة لبنانية

اجتماع أسبوعي للمجلس المركزي لتجمع العلماء المسلمين...

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LBCI News Lebanon

رأى "تجمع العلماء المسلمين" أن "المقاومة الإسلامية ما زالت حاجة ضرورية لبنانية تؤكدها المؤامرات التي تحاك على هذا البلد، وخصوصا الكيان الصهيوني، وما الاكتشاف الأخير لجهاز التجسس في الباروك إلا دليل على أن هذا العدو ما زال يكيد للبنان، وبالتالي لا بد من مواجهته التي لا تكون إلا بالثلاثية الماسية الجيش والشعب والمقاومة".

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واعتبر التجمع في بيان بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلسه المركزي، أن "حاجة لبنان الى المقاومة لا تنحصر في الخطر المتأتي من العدو الصهيوني بل تتعداها إلى الخطر التكفيري، الوجه الآخر لهذا العدو، وبالتالي فإننا ندعو الدولة الى الإسراع في تحرير ما تبقى من جرود تحت سيطرة داعش والاستفادة من كل عوامل القوة، ومنها المقاومة والتنسيق مع الجيش السوري على الجانب الآخر من الحدود".