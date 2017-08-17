طرح مشترك بتحضير مذكرة لبنانية بالسلع الممكن تصديرها الى سوريا...

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تابع وزير الصناعة حسين الحاج حسن زيارته الى سوريا، والتقى قبل ظهر اليوم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، في حضور الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني - السوري نصري الخوري، وفد من جمعية الصناعيين اللبنانيين ضم الامين العام خليل شري والمدير العام طلال حجازي وعدد من الصناعيين والمصدرين ورجال الاعمال اللبنانيين.وتم البحث في العلاقات الاقتصادية والتبادلية بين لبنان وسوريا، وسبل تطويرها وازالة العوائق التي تحد من انسياب السلع بينهما، ودراسة الحاجات السلعية والانتاجية وكيفية تأمينها من دون تعريض اقتصاد أي بلد للاغراق أو المنافسة غير المشروعة.وطرح الوزير الحاج حسن الهواجس والوقائع التي يشكو منها الصناعيون في لبنان. كما استمع الى شروح الوزير السوري عن التدابير والاجراءات التي تتخذها حكومته لحماية الاقتصاد السوري والمحافظة على الاستقرار النقدي وحماية الانتاج المحلي.وتم التوصل الى طرح مشترك يقضي بتحضير الجانب اللبناني مذكرة رسمية تبين السلع اللبنانية الممكن تصديرها الى سوريا وهي حاجة للاستهلاك السوري من دون أن تؤدي الى الحاق المنافسة بالانتاج المحلي السوري.