سفن الطاقة على طاولة الحكومة... وهل تحضر زيارة الوزراء لسوريا من خارج جدول الاعمال؟

شدد الرئيس ميشال عون على ضرورة مراقبة وزارة التربية الأقساط المدرسية، وطلب من وزير التربية تفعيل المجالس التحكيمية والمراقبة من قبل مصلحة التعليم الخاص.

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وأكد عون في خلال جلسة الحكومة ان اسراع مجلس النواب في إقرار الموازنة يشكل عاملا مهما والحكومة عازمة على تقديم موازنة 2018 ضمن المهل الدستورية.عون لفت الى أن اللقاء الحواري في بعبدا أظهر بعض الثغرات في قانوني السلسلة والضرائب، وأن العمل جار على تصحيحها.من جهته لفت الرئيس سعد الحريري الى أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أقره مجلس النواب خطوة مهمة للإستفادة من السيولة في القطاع المصرفي واستثمارها في مشاريع تحقق المزيد من النمو وفرص العمل.وسبق الجلسة التي بحثت في جدول أعمال من 66 بندا ابرزها عرض وزير الطاقة استدراج العروض لاستقدام معامل عائمة لتوليد الكهرباء، خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم في خلالها بحث المستجدات.وقبيل الجلسة، أكد وزير التربية مروان حمادة ان مجلس الوزراء يتجه لمناقصة جديدة في ملف سفن إنتاج الكهرباء.من جهته، لفت وزير الشؤون الاجتماعية بيار ابو عاصي الى أنه "لم يتم في الحكومة تفويض الوزراء بالذهاب إلى سوريا ونحن لا نقبل أن يحصل هكذا تفويض".في المقابل أكد وزير الأشغال يوسف فنيانوس أنه سيذهب الى دمشق اليوم. وردا على سؤال لوزير الاعلام ملحم رياشي عما سيحضره من دمشق أجاب فنيانوس ممازحا:" سأحضر صور الرئيس بشار الاسد للرئيس سعد الحريري."وفي اطار آخر أشارت مصادر وزارية للـLBCI الى أن مجلس الوزراء يتجه لسحب طلب سلفة لأوجيرو بقيمة 225 مليار ليرة عن جدول الأعمال.