عون: لضرورة مراقبة الأقساط المدرسية...وهذا ما طلبه من الوزراء!

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شدد الرئيس ميشال عون على ضرورة مراقبة وزارة التربية الأقساط المدرسية وطلب من وزير التربية تفعيل المجالس التحكيمية والمراقبة من قبل مصلحة التعليم الخاص.وابلغ الرئيس عون مجلس الوزراء الذي يترأسه أن وزير الاقتصاد أطلعه على خطة الوزارة لضبط الأسعار وقمع المخالفات.وأكد ان اسراع مجلس النواب في إقرار الموازنة يشكل عاملا مهما والحكومة عازمة على تقديم موازنة 2018 ضمن المهل الدستورية، موضحا أن اللقاء الحواري في بعبدا أظهر بعض الثغرات في قانوني السلسلة والضرائب، ويجري العمل على تصحيحها.واطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على جولته على السدود مؤكدا على إنجازها وتعميمها وفق الخطة الموضوعة متمنيا على الوزراء تفعيل المشاريع في وزاراتهم، مذكرا بما كان طلبه منهم لجهة إعداد خطط عمل وزارية وتحسين الاداء.وعن الجيش اللبناني، أشار عون الى أنه يقوم بواجبه من أجل تحرير الأرض في المنطقة الجردية الحدودية، ومن هو على الأرض يعرف طبيعة المعركة وكيفية خوضها ويجب دعم الجيش في هذه المهمة الوطنية، متمنيا ترك هذا الموضوع لقيادة الجيش.