أخبار محلية
17 آب 2017 - 06:26
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تيمور جنبلاط وابو فاعور زارا المؤسسة العامة للإسكان

تيمور جنبلاط وابو فاعور زارا المؤسسة العامة للإسكان Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,تيمور جنبلاط,
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تيمور جنبلاط وابو فاعور زارا المؤسسة العامة للإسكان
زار تيمور جنبلاط يرافقه النائب وائل ابو فاعور مقر المؤسسة العامة للإسكان في إطار التحضيرات التي  يجريها اللقاء الديمقراطي تحضرا لإقتراح قانون لتعديل قانون الإيجار التملكي سيتقدم به نواب اللقاء في وقت قريب.

وتركز البحث في اللقاء حول ما انجزته المؤسسة لتوسيع نطاق خدماتها للمقيمين والمغتربين كما بالنسبة الى العمل الجاري بالتعاون مع عدد من المطورين العقاريين والمصارف للتوسع في  مجالات البناء بهدف توفير المسكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط وخصوصا ان نواب اللقاء الديمقراطي يستعدون للتقدم باقتراح قانون خاص بالإيجار التملكي. 
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وتم الإتفاق في نهاية اللقاء ان تعطي المؤسسة العامة للإسكان رأيها في ما يمكن القيام به لجهة تعديل بعض المواد من قانون الإيجار التملكي لجعله اكثر قابلية للتطبيق.
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