هكذا علّقت كتلة "المستقبل" على زيارة وزراء الى سوريا

اجتماع اسبوعي في بيت الوسط لكتلة المستقبل النيابية

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LBCI News Lebanon

شددت كتلة "المستقبل" النيابية على ان "استمرار لبنان في الالتزام بعروبته وبالمواثيق الدولية يشكل ضمانة وتعزيزا لاستعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الحصرية ولسيادتها الكاملة على جميع الأرض اللبنانية.

ورأت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي في بيت الوسط ان زيارة بعض الوزراء في الحكومة الى سوريا تعتبر زيارات شخصية ولا تتم بصفة رسمية لأن "لبنان ليس باستطاعته التطبيع مع نظام ارتكب المجازر بحق شعبه وارتكب المؤامرات الإرهابية بحق لبنان".

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واعتبرت الكتلة أن "الزيارات التي تمت أو ستتم هي على المسؤولية الشخصية لأولئك الوزراء، ولا يمكن أن تكون لها صفة رسمية ملزمة للبنان وهي بالفعل تستفز اكثرية اللبنانيين وتشكل تلاعبا وتهديدا لانتظام عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية.

الى ذلك، اعتبرت الكتلة أن "القانون الذي أصدره المجلس النيابي والمتعلق بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني شكل إنجازا هاما للتشريع اللبناني ولحماية المرأة اللبنانية ولمنع المجرم المرتكب من الإفلات من العقاب العادل".