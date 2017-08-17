أخبار محلية
17 آب 2017 - 12:54
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لجنة المال انهت بت المواد المعلقة في مشروع الموازنة وتعقد الاثنين آخر جلساتها

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لجنة المال انهت بت المواد المعلقة في مشروع الموازنة وتعقد الاثنين آخر جلساتها
انهت لجنة المال والموازنة في جلستها المسائية برئاسة النائب ابراهيم كنعان بت المواد المعلقة في مشروع موازنة العام 2017، على ان تعقد اللجنة آخر جلساتها الاثنين المقبل، لبت قانون برنامج الاتصالات وتسوية مخالفات الاملاك المبنية. 
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