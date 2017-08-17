أخبار محلية
17 آب 2017 - 12:54
17/08/2017 12:54:42
لجنة المال انهت بت المواد المعلقة في مشروع الموازنة وتعقد الاثنين آخر جلساتها
جلسة الاثنين المقبل لبت قانون برنامج الاتصالات وتسوية مخالفات الاملاك المبنية
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LBCI News Lebanon
انهت لجنة المال والموازنة في جلستها المسائية برئاسة النائب ابراهيم كنعان بت المواد المعلقة في مشروع موازنة العام 2017، على ان تعقد اللجنة آخر جلساتها الاثنين المقبل، لبت قانون برنامج الاتصالات وتسوية مخالفات الاملاك المبنية.
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