لجنة المال انهت بت المواد المعلقة في مشروع الموازنة وتعقد الاثنين آخر جلساتها

جلسة الاثنين المقبل لبت قانون برنامج الاتصالات وتسوية مخالفات الاملاك المبنية

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LBCI News Lebanon

انهت لجنة المال والموازنة في جلستها المسائية برئاسة النائب ابراهيم كنعان بت المواد المعلقة في مشروع موازنة العام 2017، على ان تعقد اللجنة آخر جلساتها الاثنين المقبل، لبت قانون برنامج الاتصالات وتسوية مخالفات الاملاك المبنية.