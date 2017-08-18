ميقاتي: تعاطي الحكومة مع كل الملفات يتم باستخفاف وإستهتار

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اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أن تعاطي الحكومة مع كل الملفات المطروحة يتم باستخفاف وإستهتار والتباسات متراكمة، "فلا نعرف للحكومة موقفا عند أي استحقاق او مفصل باستثناء الموقف الواضح من دعم الجيش في المعارك التي يخوضها دفاعا عن لبنان وشعبه ووحدته، فان الالتباس والتأجيل باتا سمة الموقف الحكومي".وأشار الى ان "عدم جدية الحكومة في التعاطي مع الانتخابات الفرعية وتصاريح الوزراء المتناقضة في هذا الملف يظهران السلطة التنفيذية عاجزة عن اتخاذ اي قرار".واضاف:"هذا ما اوصل البلد الى مزيد من الاهتراء والتهالك، ما يعزز مخاوفنا من ضرب الاستحقاقات المقبلة أيضا".