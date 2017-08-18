البعثة الرسمية المكلفة من الحريري وصلت الى واغادوغو

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وصلت البعثة الرسمية للهيئة العليا للإغاثة المكلفة من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فجر أمس إلى العاصمة واغادوغو في بوركينا فاسو، برئاسة الأمين العام للهيئة اللواء الركن محمد خير، وكان في استقبالها في المطار عدد من فاعليات الجالية اللبنانية والسيد الياس الياس من القنصلية اللبنانية ومسؤولون أمنيون وعدد من ذوي الضحيتين محمد فنيش وعماد البلي اللذين سقطا نتيجة الاعتداء الإرهابي على أحد مطاعم العاصمة أخيرا.وعلى الفور، اجتمع خير مع أفراد الجالية وأهالي الضحايا، وقدم لهم التعازي باسم الحريري واطلع منهم على ظروف الحادث المؤسف وملابساته، مؤكدا اهتمام الحريري شخصيا وحرصه على وضع كل إمكانات الهيئة لتسريع إجراءات نقل الجثامين إلى لبنان. وقد باشرت البعثة إجراء الاتصالات اللازمة بكبار المسؤولين لهذه الغاية.