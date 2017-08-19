أخبار محلية
19 آب 2017 - 06:19
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ابو فاعور يدعو المتقاعدين العسكريين لأن يطهروا صفوفهم

ابو فاعور: لا يعتقدن أحد أنه فوق النقد Lebanon, news ,lbci ,أخبار العسكريون, الجيش,ابو فاعور,ابو فاعور: لا يعتقدن أحد أنه فوق النقد
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دعا الوزير السابق وائل ابو فاعور المتقاعدين العسكريين لأن يطهروا صفوفهم من بعض الذين يدعون النطق باسمهم ممن يتجاوزون حدود الآداب في التخاطب و يسيئون إليهم وقال:"لا يعتقدن أحد أنه فوق النقد أو فوق حرية التعبير".
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