أخبار محلية 19 آب 2017 - 06:19 19/08/2017 06:19:40 ابو فاعور يدعو المتقاعدين العسكريين لأن يطهروا صفوفهم

ابو فاعور: لا يعتقدن أحد أنه فوق النقد

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LBCI News Lebanon

دعا الوزير السابق وائل ابو فاعور المتقاعدين العسكريين لأن يطهروا صفوفهم من بعض الذين يدعون النطق باسمهم ممن يتجاوزون حدود الآداب في التخاطب و يسيئون إليهم وقال:"لا يعتقدن أحد أنه فوق النقد أو فوق حرية التعبير". الإعلان