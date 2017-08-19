أخبار محلية
19 آب 2017 - 06:28
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الراعي دعا للصلاة من اجل الجيش: من غير الجائز أن يبقى العالم تحت رحمة الارهاب

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الراعي دعا للصلاة من اجل الجيش: من غير الجائز أن يبقى العالم تحت رحمة الارهاب
دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اللبنانيين الى مرافقة الجيش اللبناني بصلواتهم وأدعيتهم مع بداية العملية العسكرية في جرود رأس بعلبك، من أجل تحرير الجرود اللبنانية من احتلال الارهاب والارهابيين.

وقال الراعي، خلال احتفال إطلاق المخيم الرسولي للحركة الرسولية المريمية من الديمان: "إننا نحمل بصلواتنا مع كل اللبنانيين جيشنا الحبيب الذي بدأ اليوم عملية مكافحة الارهاب في جرود رأس بعلبك والقاع. نصلي من أجل انتصاره، لأن الارهاب الذي راح يتفشى في كل العالم وقد أوقع بالأمس ضحايا بريئة في اسبانيا بات يزرع الرعب في قلوب الناس في كل مكان. نسأل اله السلام أن يضع حدا للشر وان يساعد ذوي الارادات الطيبة كي يعود الانسان الى العيش بسلام وطمأنينة".
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واعتبر أنه من غير الجائز أن يبقى العالم تحت رحمة الارهاب، وأن يبقى الاعتداء على الحياة البشرية مباحا بهذا الشكل.
 
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