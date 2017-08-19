أخبار محلية
19 آب 2017 - 06:55
19/08/2017 06:55:55
الحريري: نواكب بكل أشكال الدعم والتأييد عملية "فجر الجرود"
الحريري: نواكب بكل أشكال الدعم والتأييد عملية "فجر الجرود"
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LBCI News Lebanon
أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري انه يواكب بكل أشكال الدعم والتأييد عملية فجر الجرود لطرد فلول الارهاب من الاراضي اللبنانية.
ووجه عبر تويتر التحية الى قيادة الجيش والى الضباط والجنود البواسل الذين يخوضون معركة الدفاع عن سلامة لبنان وأبنائه.
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