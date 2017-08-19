الحريري: نواكب بكل أشكال الدعم والتأييد عملية "فجر الجرود"

أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري انه يواكب بكل أشكال الدعم والتأييد عملية فجر الجرود لطرد فلول الارهاب من الاراضي اللبنانية.ووجه عبر تويتر التحية الى قيادة الجيش والى الضباط والجنود البواسل الذين يخوضون معركة الدفاع عن سلامة لبنان وأبنائه.