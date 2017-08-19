مكتب الحريري: فنيش سيدفن في السنغال وجثمان البلي يصل غدا إلى بيروت

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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في بيان، ان البعثة الرسمية للهيئة العليا للاغاثة، قامت "فور وصولها إلى بوركينا فاسو بإجراء الاتصالات اللازمة بكبار المسؤولين، حيث جال الأمين العام للهيئة اللواء الركن محمد خير رئيس البعثة، برفقة وزير الداخلية والأمن في بوركينا فاسو سيمون كومباوري، في مكان وقوع حادث الهجوم الإرهابي الذي وقع في مطعم عزيز اسطنبول في العاصمة واغادوغو، واطلع على مجريات التحقيق وتفاصيل الحادثة. وتوجه بعدها اللواء خير بكلمة إلى أعضاء الجالية اللبنانية وأهالي وزملاء جميع الضحايا، قدم فيها التعازي باسم الدولة اللبنانية والرئيس سعد الحريري وباسمه. كما دان اللواء خير هذا العمل الإرهابي، مؤكدا على وضع كل الإمكانيات والتسهيلات لتسريع إجراءات نقل الجثامين".أضاف: "بعدها انتقل اللواء خير ومرافقوه إلى مكان وجود الجثامين لإنهاء كل الإجراءات والمعاملات التي تخص الجثامين اللبنانيين تمهيدا لنقلهم إلى لبنان. وبحضور سفيرة السنغال تم تسليم جثمان الضحية محسن فنيش وزوجته إلى ذويهما من أجل نقلهما إلى مسقط رأس فنيش في السنغال ليواريا الثرى هناك وفقا لطلب ذويه، والعمل على نقل جثمان أحمد البلي المرتقب وصوله قرابة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم غد الأحد إلى مطار رفيق الحريري الدولي".