حسن خليل: انتصار لبنان وحمايته يستوجبان تعاونا مع سوريا

حسن خليل: نقف اليوم مع جيشنا وندعمه

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LBCI News Lebanon

غرد وزير المال علي حسن خليل عير موقع "تويتر" قائلا: "نقف اليوم مع جيشنا وندعمه في معركته بمواجهة الارهاب وملتزمون بكل ما يساعده ويحميه ومؤمنون بقدرته".



وأضاف: "انتصار لبنان وحمايته يستوجبان تعاونا وتنسيقا وربما تكاملا بين لبنان وسوريا".