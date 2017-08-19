أخبار محلية
19 آب 2017 - 14:54
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حسن خليل: انتصار لبنان وحمايته يستوجبان تعاونا مع سوريا

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حسن خليل: انتصار لبنان وحمايته يستوجبان تعاونا مع سوريا
غرد وزير المال علي حسن خليل عير موقع "تويتر" قائلا: "نقف اليوم مع جيشنا وندعمه في معركته بمواجهة الارهاب وملتزمون بكل ما يساعده ويحميه ومؤمنون بقدرته". 

وأضاف: "انتصار لبنان وحمايته يستوجبان تعاونا وتنسيقا وربما تكاملا بين لبنان وسوريا".
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