أخبار محلية
19 آب 2017 - 14:54
19/08/2017 14:54:48
حسن خليل: انتصار لبنان وحمايته يستوجبان تعاونا مع سوريا
حسن خليل: نقف اليوم مع جيشنا وندعمه
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LBCI News Lebanon
غرد وزير المال علي حسن خليل عير موقع "تويتر" قائلا: "نقف اليوم مع جيشنا وندعمه في معركته بمواجهة الارهاب وملتزمون بكل ما يساعده ويحميه ومؤمنون بقدرته".
وأضاف: "انتصار لبنان وحمايته يستوجبان تعاونا وتنسيقا وربما تكاملا بين لبنان وسوريا".
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