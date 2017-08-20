اللبنانية الاولى: نحيّي بطولات الجيش اللبناني في معركته ضد الارهاب

حيّت اللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون البطولات التي يسطّرها الجيش اللبناني في معركة فجر الجرود التي يخوضها ضد الارهابيين وأكدت أننا جميعاً نقف خلف الجيش ضباطاً وافراداً وندعم عائلاتهم.

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كلام السيد الاولى جاء ذلك في خلال رعايتها ومشاركتها في عشاء خيري في المقر الرئاسي الصيفي في قصر بيت الدين خصص ريعه لدعم وتجهيز قسم الاطفال في مستشفى الكرنتينا الحكومي الذي يقدم الرعاية الطبية لاطفال عسكريي الجيش اللبناني وغيرهم لاسيما منهم حديثي الولادة. وقالت السيدة الاولى إن لقاءنا اليوم ما هو إلا مبادرة انسانية تعكس الروح الوطنية التي توحّد اللبنانيين خلف جيشهم من جهة وتقديم الرعاية والاهتمام للطفولة من جهة ثانية.