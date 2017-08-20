الشبكة الشبابية اللبنانية تطلق أكاديمية رياضية في بعلبك

الإعلان

أطلقت "الشبكة الشبابية اللبنانية" (جمعية غير حكومية، تأسست سنة 2009) ناديها الجديد باسم "لين أكاديمي" الذي سوف يلبي طموحات وتطلعات الأهل والأطفال وأبناء المنطقة والذي سيساهم في تطوير قدرات ومواهب رياضية متعددّة من شأنها خلق مساحة ثقافية ورياضية وحضر الحفل عدد كبير من الفعاليات في بعلبك .وقد اوضح رئيس الجمعية ياسر زغيب "ان الجمعية تهدف لتأمين الفرص للشباب في منطقة بعلبك-الهرمل من خلال تمكينهم من الإنضمام إلى النشاطات الرياضية وتفعيل أدوارهم كمواطنين في مجتمعهم."وقال :" فريق مركز "لين أكاديمي" سيضمّ متخصصين في المجالات الرياضية كافة اضافة لأكبر صالة جمباز وفنون قتالية في بعلبك وصالة خاصّة للسيدات"، وأضاف :" يسعى المركز الى اكتشاف المواهب الجديدة و الى التدريب المهني من خلال دورات تقوية لطلاب المدارس ودورات محو للأميّة اضافة الى تعليم رياضات عديدة منها : جودو، تايبوكسينغ، جمباز، سباحة، كرة قدم، بطولات رياضية رسمية."