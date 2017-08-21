لتغطية النقص في الانتشار الديبلوماسي اللبناني

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LBCI News Lebanon

أقام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حفل استقبال في الوزارة حضره كبار الموظفين وأعضاء السلك الديبلوماسي والاداري لمناسبة تسلم الامين العام الجديد السفير هاني شميطلي مهماته الرسمية.



واوضح باسيل "قمنا بتصحيح الاجحاف الذي كان قائما بحق الديبلوماسيين والسفراء في الادارة المركزية لجهة الرواتب، من خلال السلسلة، وقد تم الاتفاق في اول جلسة تشريع على ان يصحح الخطأ وان يعطى الديبلوماسي عامين بدل عام، خلال فترة وجوده في الادارة المركزية، وصولا الى امور اخرى منها اعتماد ملحقين اقتصاديين وثقافيين وقناصل فخريين يغطون النقص في الانتشار الديبلوماسي اللبناني".