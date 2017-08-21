الكتائب: ما بعد معركة التحرير لا يجب ان يكون كما قبلها

حيا المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل الجيش اللبناني، مدافعا وحيدا، عن الوجود والحدود والسيادة وكرامة الوطن، لافتا الى أن معارك "فجر الجرود" اثبتت انه قوي وقادر وجاهز للحسم والانتصار في هذه المعركة وفي اي معركة يخوضها.

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واعلن المكتب، بعد اجتماعه الاسبوعي، التضامن الكامل مع المؤسسة العسكرية في هذه اللحظة المصيرية، داعيا جميع اللبنانيين الى تخطي كل الاعتبارات والالتفاف حولها، واعتبر ان ما بعد معركة التحرير لا يجب ان يكون كما قبلها، خصوصا على مستوى تعزيز مفهوم الدولة وحصر القرارات السيادية بها".ولفت الى ان المعارضة التي قادها حزب الكتائب في وجه مناقصة بواخر الكهرباء، والثغرات العلمية والقانونية التي فضحها، اجبرت السلطة السياسية على الغاء المناقصة المعلبة، محذرا السلطة السياسية من تكرار اخطائها والقفز مجددا فوق القانون والقواعد والاصول، بعدما تلمس سعي السلطة علانية لاعادة المناقصة نفسها مغلفة بدفتر شروط جديد.واسف لتوقيع رئيس الجمهورية قانون الضرائب الرقم 10415 والذي ستنعكس تداعياته الكارثية على الاستقرار الاقتصادي ولقمة العيش لذوي الدخل المحدود، وذلك ابتداء من هذا الاسبوع، معلنا انه ماض في الطعن بقانون الضرائب فور نشره في الجريدة الرسمية.