نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: لتوقيع مرسوم تشكيل اللجان وإصداره

نعرب عن أسفنا لترك المواطنين يتنازعون في المحاكم...

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LBCI News Lebanon

طالبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باسم المالكين والمستأجرين في بيان، "طرفي العقد، رئيس الحكومة سعد الحريري بتوقيع مرسوم تشكيل اللجان وإصداره عملا بنية المشترع في قانون الإيجارات الجديد.

ونحن إذ نستغرب هذا التأخير غير المبرر في إصدارها، نعرب عن أسفنا لترك المواطنين يتنازعون في المحاكم، بدلا من أن يبادر المعنيون إلى إصدار المراسيم المتعلقة بشؤون الناس فورا ومن دون تأخير.

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وتعقيبا، نناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إصدار التوجيهات اللازمة لإصدار هذه المراسيم بتوقيع منه ومن رئيس الحكومة وباقتراح من وزيري العدل والمال. كما نرى أن هذا التأخير لا يليق بالعهد الميمون الذي يعمل المعنيون به بكل جهد لتسيير شؤون الناس وتثبيت دعائم العدل والمساواة فيما بينهم".