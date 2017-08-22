بالارقام- فضل الله يكشف عن مليارات الديون والهدر والفساد

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كشف النائب حسن فضل الله خلال كلمة في جلسة المناقشة العامة في مجلس النواب أن "هناك ديونا على وزارة الاتصالات 700 مليار ليرة وهذه ديون الوزراء والمؤسسات الذين يستخدمون الاتصالات لمصالح شخصية و450 مليار ديون على خطوط متوقفة".وعن موضوع شبكات الخلوي، اعلن فضل الله "الأبراج العشوائية التي تنتشر في المدن والقرى تدفع الدولة ايجاراتها حوالى 30 مليون دولار، وحوالى 5 مليار دولار ايجار مكاتب"، لافتا إلى أن "الحكومة تقدم هبة لجمعية بالسنة 6 مليارات ليرة أي ما يقدر بـ 60 مليار ليرة خلال 10 سنوات ونحن كنواب لا نعرف ما هي هذه الجمعية".وفي ملف المشاعات، قال فضل الله "لدينا مشروع برنامج بقيمة 40 مليون ليرة للمسح العقاري، وبعض هذه الشركات تمسح املاكا عامة ونجد تلاعبا بهذه المساحات الكبرى تذهب لأشخاص لديهم قدرة شراء ليحولوها الى املاك خاصة".وأكد أن "كل تلزيم لا يتم بمناقصة شفافة هو تلزيم مشبوه".وأضاف "نتمنى أن نرى محاسبة حقيقية في ملف الفساد وهناك ما أسميه الهدر المقونن أي الذي يتم في الموازنة"، معتبرا أن "اثارة ملفات الفساد لا تزعزع الثقة بل عدم المحاسبة".