أخبار محلية
22 آب 2017 - 06:00
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جعجع: لاعلان حالة طوارىء لايجاد حل لتصريف موسم التفاح

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جعجع: لاعلان حالة طوارىء لايجاد حل لتصريف موسم التفاح

رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، أن "معاناة مزارعي التفاح في لبنان مستمرة ولا تنتهي حتى بعد إيجاد الحلول لها. فمن جهة لم يستلم المزارعون بعد الدفعة الثانية من التعويضات التي أقرتها لهم الحكومة السابقة لأسباب لا يعرفها أحد، ومن جهة ثانية أطل الموسم الجديد برأسه وأوضاع السوق سيئة".

وشدد جعجع على أن "المطلوب من وزارة المالية تحويل الدفعة الثانية المستحقة عن السنة الماضية بشكل عاجل واستثنائي، كما المطلوب من وزارة الزراعة إعلان حالة طوارئ جدية لإيجاد الحلول لتصريف موسم التفاح الحالي".

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