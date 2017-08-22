كنعان: متمسكون بالإصلاح في العهد الجديد ويجب الالتفاف حوله

أكد النائب ابراهيم كنعان في كلمة خلال جلسة المناقشة العامة أن "جيشنا يضحي من أجل كرامتنا وسيادتنا وعزة بلدنا ويمكننا دعم الجيش بالقوانين ومساءلة الحكومة وأن نضيء على مسائل تهمه

".







ولفت إلى أن "أحد القوانين التي أقرت في 2015 يعطي مبلغا لتسليح الجيش والإعتمادات مبرمجة على 3 سنوات"، وقال: "نسأل الحكومة عن سبب عدم إعداد ميزانية خاصة للجيش وفقا للقانون ".







وحيا الحكومة "على إقرار الموازنة والرقابة التي نقوم بها خطوة ايجابية لو طبقت سابقا لوفرنا الكثير من الهدر والفساد ".

"، مشدداً على أنه "ضد تجاوز القوانين وهدر الأموال ويجب إحترام الأجهزة الرقابية"، وقال: "متمسكون بالإصلاح في العهد الجديد ويجب الالتفاف حوله

".