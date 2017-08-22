أخبار محلية
22 آب 2017 - 06:24
22/08/2017 06:24:29
كنعان: متمسكون بالإصلاح في العهد الجديد ويجب الالتفاف حوله
كنعان : نحن ضد تجاوز القوانين وهدر الأموال ويجب إحترام الأجهزة الرقابية
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LBCI News Lebanon
أكد النائب ابراهيم كنعان في كلمة خلال جلسة المناقشة العامة أن "جيشنا يضحي من أجل كرامتنا وسيادتنا وعزة بلدنا ويمكننا دعم الجيش بالقوانين ومساءلة الحكومة وأن نضيء على مسائل تهمه
".
ولفت إلى أن "أحد القوانين التي أقرت في 2015 يعطي مبلغا لتسليح الجيش والإعتمادات مبرمجة على 3 سنوات"، وقال: "نسأل الحكومة عن سبب عدم إعداد ميزانية خاصة للجيش وفقا للقانون
".
وحيا الحكومة "على إقرار الموازنة والرقابة التي نقوم بها خطوة ايجابية لو طبقت سابقا لوفرنا الكثير من الهدر والفساد
".
"، مشدداً
على أنه "ضد تجاوز القوانين وهدر الأموال ويجب إحترام الأجهزة الرقابية"، وقال: "متمسكون بالإصلاح في العهد الجديد ويجب الالتفاف حوله
".
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الى ذلك، دعا كنعان " كل معترض الى المشاركة بالنقاشات في اللجان والمجلس لأن التغيير الفعلي يكون بالعمل لا الخطابات، مؤكداً ان قطع الحساب ليس مادة سياسية ومقاربتي للموضوع مادة دستورية فلا يمكن الاستمرار بلا محاسبة والمادة 87 من الدستور لم اخترعها انا وندعو الحكومة للقيام بواجبها في ارسال قطع الحساب
".
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