هذا ما طلبته المدارس الخاصة من الدولة بعد اقرار السلسلة

طلب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان اما تأجيل تطبيق الزيادات المقررة للسنة الدراسية الجديدة او ان تساهم الدولة في تغطية الزيادة على الاقساط في جميع المدارس ولسنة واحدة، بما ان القانون صدر عشية ابتداء السنة الدراسية وكانت قد حددت الاقساط المدرسية واجري التعاقد مع المعلمين على الاسس ما قبل هذه القوانين.

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وعقد الاتحاد مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة بحضور امين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار، امين عام مدارس "العرفان التوحيدية" الشيخ سامي ابي المنى، رئيس جمعية المقاصد الاسلامية امين الداعوق، رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة، وحشد من مدراء المدارس والتربويين.