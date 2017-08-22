القوة الأمنية في البداوي طالبت بعدم تأجير أي شخص بدون موافقتها

طالبت القوة الأمنية المشتركة في مخيم البداوي من أهالي المخيم "عدم تأجير أي منزل أو شقة إلا بعد مراجعة القوة الأمنية المشتركة، والموافقة على طلب المستأجر والسماح له بالسكن داخل المخيم".

وحذرت من ان "كل شخص يقوم بتأجير أحد من دون علم القوة الأمنية المشتركة واللجنة الشعبية، سوف نقوم آسفين بطرد المستأجر من المخيم".

وشددت القوة الأمنية المشتركة على "المنع منعا باتا تأجير أي شخص أعزب في المخيم تحت أي ظرف من الظروف"، آملة من أهالي المخيم "التجاوب مع هذه الدعوة لحفظ أمن واستقرار المخيم من الحالات الشاذة".