بالفيديو- كيف رد الحريري على اسئلة النواب؟

شدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على أن "ما يحصل في الجرود هو أكبر ثقة بدور الحكومة والدولة والجيش".

وأكد الحريري ردا على مداخلات النواب في الجلسة النيابية العامة لمساءلة الحكومة ان الهدر الذي بلغ 30 مليار دولار في الكهرباء لن يتوقف من دون خطة واضحة للطاقة وتخفيض الفاتورة على المواطن.

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وعن وجود هدر مقونن ناتج عن ايجارات مباني الدولة، أعلن الحريري أن "الحكومة بصدد تجميع عدد من المباني الحكومية في بيروت ما يؤدي لتخفيض الايجارات الرسمية".