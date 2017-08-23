ماذا تمنى تجمّع مالكي الأبنية المؤجرة على الحريري؟

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أشادت الهيئة الادارية لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان بالخطوة الايجابية التي قامت بها مفوضية العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، حيث دعت الوزارات المعنية في قضية الايجارات، بالإسراع في تقديم الأسماء الخاصة بمندوبي اللجان، وتفعيل صندوق المساعدات الخاص بالمستأجرين الفقراء، كما حثّت الحكومة اللبنانية على إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة والخاصة بهذا الشأن.وتمنت الهيئة على الرئيس سعد الحريري بانهاء مأساة المالكين القدامى وذلك باستكمال وإنجاز الخطوات الباقية الخاصة بإنشاء حساب الدعم وذلك رأفة بالمالكين والمستأجرين على حد سواء.