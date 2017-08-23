الحريري في زيارة مفاجئة لعرسال..."الاهالي يمكنهم العودة إلى بيوتهم "

من مصلحة لبنان وعرسال ان يتولى الجيش والقوى الامنية مسؤولية حماية الاراضي

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LBCI News Lebanon

اكد الرئيس سعد الحريري أن من واجب الحكومة ان تكون الى جانب اهالي بلدة عرسال لانهم قدموا العديد من التضحيات، مطمئنا الاهالي بإمكانية عودتهم إلى بيوتهم.

وشدد على تأمين وتقديم كل الخدمات اللازمة والبدء بتنفيذ المشاريع التي تحتاجها المنطقة.