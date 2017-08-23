الحريري في زيارة مفاجئة لعرسال..."الاهالي يمكنهم العودة إلى بيوتهم "

اكد الرئيس سعد الحريري أن من واجب الحكومة ان تكون الى جانب اهالي بلدة عرسال لانهم قدموا العديد من التضحيات، مطمئنا الاهالي بإمكانية عودتهم إلى بيوتهم.
وشدد على تأمين وتقديم كل الخدمات اللازمة والبدء بتنفيذ المشاريع التي تحتاجها المنطقة.
واعلن الحريري من عرسال أننا سننتهي من الارهاب قريبا، ومن مصلحة لبنان وعرسال ان يتولى الجيش والقوى الامنية مسؤولية حماية الاراضي، مشيرا الى أن وظيفة الجيش حماية الحدود اللبنانية اما وظيفة الحكومة تأمين الامكانيات له.
وكان قد وصل الحريري الى عرسال في زيارة مفاجئة بغياب رئيس البلدية، وسط اجراءات امنية مكثفة.