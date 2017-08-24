أخبار محلية 24 آب 2017 - 05:26 24/08/2017 05:26:50 هذا موعد رفع تمثال القديس شربل على قاعدته في جبل الصليب – فاريا

هذا موعد رفع تمثال القديس شربل على قاعدته في جبل الصليب – فاريا

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LBCI News Lebanon

أعلن رئيس بلدية فاريا ميشال سلامة ورئيس شركة بيروت الدولية للصناعة البحرية والتجارة الدكتور عبدالله ضو أنه سوف يتم رفع تمثال القديس شربل على قاعدته في جبل الصليب – فاريا نهار الجمعة الواقع في 25/08/2017 . الإعلان