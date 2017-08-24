أخبار محلية
24 آب 2017 - 05:26
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هذا موعد رفع تمثال القديس شربل على قاعدته في جبل الصليب – فاريا

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هذا موعد رفع تمثال القديس شربل على قاعدته في جبل الصليب – فاريا
أعلن رئيس بلدية فاريا ميشال سلامة ورئيس شركة بيروت الدولية للصناعة البحرية والتجارة الدكتور عبدالله ضو أنه سوف يتم رفع تمثال القديس شربل على قاعدته في جبل الصليب – فاريا نهار الجمعة الواقع في 25/08/2017 .
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