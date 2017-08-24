بالصورة- باسيل: "ما تقبلوا بأي مخيّم"

نشر وزير الخارجية جبران باسيل صورة لمخيم عين الحلوة في اوّل الستينات، معلقا: "ما تقبلوا بأي مخيّم يا لبنانيّي #ليبقى_النا_وطن".

ويظهر في الصورة عدد قليل من الخيم داخل مخيم عين الحلوة.