بالصورة- باسيل: "ما تقبلوا بأي مخيّم"

نشر وزير الخارجية جبران باسيل صورة لمخيم عين الحلوة في اوّل الستينات، معلقا: "ما تقبلوا بأي مخيّم يا لبنانيّي #ليبقى_النا_وطن".
ويظهر في الصورة عدد قليل من الخيم داخل مخيم عين الحلوة.
مخيّم عين الحلوة في اوّل الستينات... ما تقبلوا بأي مخيّم يا لبنانيّي #ليبقى_النا_وطن
A post shared by Gebran Bassil (@gebranbassil) on Aug 23, 2017 at 11:11pm PDT
مخيّم عين الحلوة في اوّل الستينات... ما تقبلوا بأي مخيّم يا لبنانيّي #ليبقى_النا_وطن
A post shared by Gebran Bassil (@gebranbassil) on Aug 23, 2017 at 11:11pm PDT