أخبار محلية
24 آب 2017 - 06:05
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بالصورة- باسيل: "ما تقبلوا بأي مخيّم"

بالصورة- باسيل: "ما تقبلوا بأي مخيّم" Lebanon, news ,lbci ,أخبار عين الحلوة, لبنان,باسيل,
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بالصورة- باسيل: &quot;ما تقبلوا بأي مخيّم&quot;

نشر وزير الخارجية جبران باسيل صورة لمخيم عين الحلوة في اوّل الستينات، معلقا: "ما تقبلوا بأي مخيّم يا لبنانيّي #ليبقى_النا_وطن".

 

ويظهر في الصورة عدد قليل من الخيم داخل مخيم عين الحلوة.

 
 
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