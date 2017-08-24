عون: عملية فجر الجرود ناجحة وتحرير المساحة الباقية في الوقت المناسب

الإعلان

وصف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العملية العسكرية التي يخوضها الجيش "فجر الجرود" بأنها ناجحة، لافتا الى أن "الجيش اظهر فاعلية كبيرة وحرر القسم الاكبر من الاراضي اللبنانية المحتلة، ولم تبق سوى مساحة صغيرة سيعمل الجيش على تحريرها في الوقت المناسب".اضاف خلال جلسة مجلس الوزراء في بيت الدين: "ان الجيش لقي دعما رسميا وشعبيا واسعا، والكل قال اننا فخورون بالجيش وهو فخور بما يقوم به"، مشددا على "ضرورة تأمين حاجات الجيش من العتاد والتجهيزات اللازمة".وطلب عون من وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة اطلاق حوار بين اصحاب المدارس الخاصة والمعلمين في ضوء اقرار سلسلة الرتب والرواتب.وجدد اقتراحه بأن يكون لكل نائب رديف يحل محله اذا عين النائب وزيرا او اذا شغر المقعد لاي سبب كان.