دفتر شروط الكهرباء إلى دائرة المناقصات...باسيل: لا أريد المشاركة بحفلة الكذب

أقر مجلس الوزراء دفتر الشروط بخصوص الكهرباء وأرسله إلى دائرة المناقصات مع بعض الملاحظات.

ولفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد انتهاء جلسة الحكومة في بيت الدين الى ان "دفتر الشروط للكهرباء أقر كما يتمناه مجلس الوزراء".

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من جهته، قال وزير الخارجية جبران باسيل:" لا أريد المشاركة في حفلة الكذب بين ما يقولونه في الداخل وما يقولونه في الخارج".

وأعلن وزير الزراعة غازي زعيتر انه في الموسم المقبل سيتم التنسيق مع مصر ودول اخرى لتصريف انتاج التفاح.