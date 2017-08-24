نصرالله: تفاوض يحصل مع داعش وشرط نجاحه كشف مصير العسكريين

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كشف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن تفاوضا يحصل في سوريا بناء على طلب مسلحي داعش تزامنا مع المعركة، لافتا الى أنه محكوم بأصول أولها كشف مصير الجنود اللبنانيين المخطوفين، وقال:"القيادة السورية ستتجاوب مع نجاح اي اتفاق مع داعش ولكن شرطه التنسيق العلني والطلب العلني من دمشق، والتعاطي سيكون ايجابيا".وأكد أن حزب الله قام بتحرير 20 كلم مربعا من الارض اللبنانية تصل الى معبر الزمراني في بداية المعركة، وقال:"سقط للمسلحين عشرات القتلى والجرحى كما استسلم عدد منهم في الجانب السوري".نصرالله الذي دعا لعدم وضع سقف زمني لانهاء العملية ولترك القرار للقيادات العسكرية التي تحرص على عدم الحاق الاذى بالمدنيين من عائلات المسلحين، أشار الى أن "مسلحي داعش في الجرود يريدون التفاوض الا ان قيادة التنظيم ترفض، ما يرجح فرضية العمل العسكري للحسم، وقال:"لا وقت طويلا لدينا لنضيعه".ودعا الامين العام لحزب الله الى .ولفت الى أن السفارة الاميركية هددت بعض وسائل الاعلام بعد معركة عرسال، معتبرا أن واشنطن يزعجها جدا أن تبدو المقاومة بمظهر القوي الذي يسحق الجماعات التكفيرية.