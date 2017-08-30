بعدما جمع تواقيع 10 نواب... "الكتائب" يطعن بقانون الضرائب

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تقدم حزب الكتائب بشخص رئيسه سامي الجميل بطعن بقانون الضرائب في سلسلة الترب والرواتب رسميا الى المجلس الدستوري بعدما نجح في جمع تواقيع عشرة نواب للطعنوالنواب الذي وقعوا على الطعن فهم: سامي الجميل، سامر سعادة، سليم كرم، خالد الضاهر، دوري شمعون، فؤاد السعد، ايلي ماروني، فادي الهبر، نديم الجميل وبطرس حرب.وبعد تقديمه الطعن، أشار الجميل الى أن كل النقاط في الطعن الذي تم تقديمه دستورية، متمنيا وقف تنفيذ قانون الضرائب بشكل فوري بانتظار المزيد من الدراسة للقانون.