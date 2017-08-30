أخبار محلية
30 آب 2017 - 07:17
30/08/2017 07:17:43
بالاسماء - النواب العشرة الذين وقعوا على الطعن بقانون الضرائب
بالاسماء - النواب العشرة الذين وقعوا على الطعن بقانون الضرائب
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LBCI News Lebanon
اليكم أسماء النواب الذين وقعوا على الطعن بقانون الضرائب:
سامي الجميل، سامر سعادة، سليم كرم، خالد الضاهر، دوري شمعون، فؤاد السعد، ايلي ماروني، فادي الهبر، نديم الجميل وبطرس حرب.
للاطلاع على الطعن
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