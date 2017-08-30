أخبار محلية
30 آب 2017 - 07:17
Back

بالاسماء - النواب العشرة الذين وقعوا على الطعن بقانون الضرائب

بالاسماء - النواب العشرة الذين وقعوا على الطعن بقانون الضرائب Lebanon, news ,lbci ,أخبار طعن, قانون الضرائب,لبنان,
episodes
بالاسماء - النواب العشرة الذين وقعوا على الطعن بقانون الضرائب
اليكم أسماء النواب الذين وقعوا على الطعن بقانون الضرائب:

سامي الجميل، سامر سعادة، سليم كرم، خالد الضاهر، دوري شمعون، فؤاد السعد، ايلي ماروني، فادي الهبر، نديم الجميل وبطرس حرب.
 
للاطلاع على الطعن اضغط هنا ​
الإعلان
إقرأ أيضاً