بالاسماء - النواب العشرة الذين وقعوا على الطعن بقانون الضرائب

Lebanon, news ,lbci ,أخبار طعن, قانون الضرائب,لبنان,

LBCI News Lebanon

اليكم أسماء النواب الذين وقعوا على الطعن بقانون الضرائب:



سامي الجميل، سامر سعادة، سليم كرم، خالد الضاهر، دوري شمعون، فؤاد السعد، ايلي ماروني، فادي الهبر، نديم الجميل وبطرس حرب.