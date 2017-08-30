لجنة اهالي المفقودين: حل معاناتنا بجمع عينات بيولوجية

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طالبت لجنة أهالي المفقودين والمخفيين قسرا، في بيان اليوم، في مناسبة اليوم العالمي للمفقود، جمع العينات البيولوجية منهم كأهالي وحفظها، كما اصدار قانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة تنحصر مهمتها بكشف مصير المفقودين والمخفيين قسرا.واشارت الى أن هذا الحل يحتاج إلى قرار رسمي جدي، لا يحتاج تفعيله العملي الى أكثر من 24 ساعة".ولفتت اللجنة الى انه "سيتم إحياء اليوم العالمي للمفقود وإطلاق الأغنية "لا ضليت ولا فليت" المهداة إلى جميع المفقودين والمخفيين قسرا نهار الأربعاء المقب 6 أيلول 2017، الساعة 12 ظهرا في "بيت المحامي" - بيروت".