بري: لماذا تحميل الرئيس سلام والعماد قهوجي المسؤولية؟

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اعلن الرئيس نبيه بري أن الامام الصدر ورفيقيه لا يزالون أحياء ويجب تحريرهم، مشيرا الى أن "البعض يحاول الايهام ان توقيف هنيبعل القذافي تم لانه ابن معمر القذافي فقط وهم يحاولون منحه حصانة."وكشف بري في ذكرى تغييب الامام الصدر أن "لجنة المتابعة لقضية الامام الصدر لم تستطع زيارة ليبيا بسبب الوضع في هذا البلد وتمت متابعة هذا الامر من خلال لقاءات في دول مجاورة."وتطرق الى قضية العسكريين، مؤكدا أن اللواء ابراهيم كان يفاوض بإسم الدولة ولم يخط خطوة إلا بعدما أبلغ سلفاً الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري.وقال "كفى مزايدة فالشهداء من الجيش والمقاومة استشهدوا من أجلنا جميعا"، متسائلا "لماذا تحميل الرئيس سلام والعماد قهوجي المسؤولية؟ والحكومة الحالية هي ذاتها الحكومة السابقة ما عدا خروج الكتائب ودخول القوات."اما بالنسبة للعلاقة مع الكويت وسوريا، قال "سنمنع أي شرخ في العلاقة مع الكويت، واسلوب النعامة في العلاقة مع سوريا هو استمرار لمحاولة استغباء الرأي العام بينما ينخرط الكثير من السياسيين في شركات اعادة اعمار سوريا."وبملف سلسلة الرتب والرواتب، لفت بري الى أنها "ليست منة من احد بل هي حق لمستحقيها وتجري الان محاولات لابتلاع الزيادات فيها من خلال زيادة الاسعار ورفع الاقساط وعلى الحكومة ان توقف هذا الامر."واعلن بري مسألة اليونيفيل، ​أن "هناك محاولات لتحريك القرار 1701 باتجاهات بعيدة ولتخريب العلاقة الممتازة بين اليونيفيل والاهالي والمقاومة هي رد على استباحة حدودنا وارضنا."وأكد أن لبنان استطاع تجاوز الاستحقاقات الدستورية من خلال انتخاب الرئيس عون وتشكيل حكومة وانجاز قانون الانتخاب واقرار السلسلة.وطالب بري باطلاق مشاريع التنمية في البقاع لتعويض الحرمان وخاصة في المنطقة التي جمد الارهاب تطويرها.