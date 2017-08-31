الحريري: نأمل أن يشكل العيد مناسبة لطي صفحات التجاذب

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هنأ رئيس الحكومة سعد الحريري اللبنانيين عموما والمسلمين والعرب خصوصا بحلول عيد الأضحى المبارك، آملا في أن تحل الأعياد المقبلة وقد انقشعت الغمامة السوداء التي تلف العديد من البلدان العربية الشقيقة.‎وقال: "كادت فرحة العيد أن تكتمل هذا العام مع الانتصار الذي حققه الجيش اللبناني على التنظيمات الإرهابية ونجاحه في طرد فلولها من البقاع، لو لم تترافق مع أجواء الحزن التي خيمت على وطننا جراء الإعلان عن استشهاد العسكريين المخطوفين، الذين افتدوا بأرواحهم مع رفاقهم الشهداء كرامة لبنان وسلامة أبنائه".وأضاف: "كلنا أمل بأن يشكل العيد مناسبة لطي صفحات التجاذب والخلاف من حياة وطننا وتكون عبرة لنا جميعا لتجّنب عوامل الانقسام والتباعد والعمل على تحقيق تطلعات اللبنانيين بالتلاقي والنهوض نحو غد أفضل".واعتذر الرئيس الحريري عن عدم تقبل التهاني بسبب الأوضاع الراهنة، متمنيا أن "يعيده على اللبنانيين والأشقاء بالخير والاستقرار والسلام".