هذا ما قصده باسيل حين طلب عدم مهاجمة سليمان وسلام ومقبل وقهوجي...

أوضح المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ان ما نقل عن رئيس "التيار" الوزير باسيل لجهة عدم تحميل الرئيس ميشال سليمان والرئيس تمام سلام ووزير الدفاع الاسبق سمير مقبل وقائد الجيش الاسبق جان قهوجي مسؤولية المرحلة السابقة غير دقيق إطلاقاً، ولفت الى أن الفكرة أتت من باب مطالبة التيار عدم مهاجمتهم اعلامياً كاستخفاف بالوزن السياسي لبعض الأسماء من ضمن المعادلة الداخلية والخارجية القائمة وليس اعفاءً لأي منهم من المسؤولية في المواقع التي كانوا يحتلونها، اضافة الى عدم دقة في الكثير من الأحاديث المنقولة.