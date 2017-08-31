هذا ما قصده باسيل حين طلب عدم مهاجمة سليمان وسلام ومقبل وقهوجي...

توضيح من مكتب التيار الوطني الحر

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LBCI News Lebanon

أوضح المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ان ما نقل عن رئيس "التيار" الوزير باسيل لجهة عدم تحميل الرئيس ميشال سليمان والرئيس تمام سلام ووزير الدفاع الاسبق سمير مقبل وقائد الجيش الاسبق جان قهوجي مسؤولية المرحلة السابقة غير دقيق إطلاقاً، ولفت الى أن الفكرة أتت من باب مطالبة التيار عدم مهاجمتهم اعلامياً كاستخفاف بالوزن السياسي لبعض الأسماء من ضمن المعادلة الداخلية والخارجية القائمة وليس اعفاءً لأي منهم من المسؤولية في المواقع التي كانوا يحتلونها، اضافة الى عدم دقة في الكثير من الأحاديث المنقولة.