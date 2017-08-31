أخبار محلية
31 آب 2017 - 08:27
Back

يعقوب فند وقائع محاولات تحريك ملف تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه

يعقوب اعتبر ان سكوت العائلة هو حفاظا على الهدف الاساس Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,حسن يعقوب,يعقوب اعتبر ان سكوت العائلة هو حفاظا على الهدف الاساس
episodes
في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، فند النائب السابق​حسن يعقوب​بالوقائع محاولات العائلة لتحريك هذا الملف اكثر من مرة, واعتبر في مؤتمر صحافي ان سكوت العائلة حتى الساعة، هو حفاظا على الهدف الاساس وهو تحرير المغيبين.
الإعلان
إقرأ أيضاً