أخبار محلية 31 آب 2017 - 08:27 31/08/2017 08:27:37 يعقوب فند وقائع محاولات تحريك ملف تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه

يعقوب اعتبر ان سكوت العائلة هو حفاظا على الهدف الاساس

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LBCI News Lebanon

في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، فند النائب السابق​حسن يعقوب​بالوقائع محاولات العائلة لتحريك هذا الملف اكثر من مرة, واعتبر في مؤتمر صحافي ان سكوت العائلة حتى الساعة، هو حفاظا على الهدف الاساس وهو تحرير المغيبين. الإعلان