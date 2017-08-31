الجميل: ردّ قانون الضرائب سيشكل دافعا للسلطة لايقاف الهدر والفساد

سامي الجميل هنأ الشعب اللبناني...

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LBCI News Lebanon

بعدما قدّم الطعن بقانون الضرائب، هنأ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل كل اللبنانيين على مواجهة الظلم الذي كان يطالهم، ورأى أن ردّ قانون الضرائب سيشكل دافعاً للسلطة لايقاف الهدر والفساد.