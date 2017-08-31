هدم "كابيلا" على تلة الصليب يشغل بشري... ماذا يقول المعنيون؟

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ضجت بشري اليوم بخبر هدم "كابيلا" او كنيسة صغيرة بنيت على تلة الصليب في البلدة. وقد بنى هذه "الكابيلا" قبل أيام مجموعة اشخاص يصفون انفسهم بأنهم "المجتمع المدني في بشري".ويؤكد هؤلاء لموقع الـLBCI انهم وبعدما بنوا هذه "الكابيلا" الصغيرة للصلاة على ارض مشاع، فوجئوا فجر اليوم بجرافة تابعة للبلدية وبمؤازرة أعداد كبيرة من قوى الامن الداخلي تحاول هدم هذه "الكابيلا" الصغيرة.ويشير هؤلاء الى أنهم حاولوا منع عملية الهدم، الا ان عددهم الصغير نسبيا (حوالي 25 شخصا) لم يحل دون ايقاف عملية الهدم.في المقابل، يؤكد نائب رئيس بلدية بشري جوزف فخري لموقع الـLBCI ان هذا البناء مخالف للقوانين، لانه حصل على أرض تابعة للبلدية ومن دون علمها.ويشير فخري الى ان البناء على تلة الصليب ممنوع لانها مصنفة محمية وهي موضوعة تحت تصرف لجنة "أصدقاء غابة الارز" والهيئات المانحة لتشجيرها بإغراس الارز، الامر الذي قد يتسبب باشكالات واعتراضات من منظمات دولية ترعى هذه المحمية.ويشرح فخري ان البلدية تواصلت مع الوكيل البطريركي في بشري الذي أكد انه لم يعط اي موافقة على عملية البناء، فما كان من البلدية الا ان طلبت من الشبان الذي بنوا الكنيسة ازالتها الا ان طلبها ووجه بالرفض.وعلى هذا الاساس، طلبت قائمقام قضاء بشري من القوى الامنية مؤازرة جرافة البلدية لازالة هذا البناء، وهذا ما حصل.ويشدد فخري على ان لا خلفيات سياسية لما حصل، نافيا ان يكون البناء حصل على موافقة كاهن رعية البلدة.