دريان في عيد الاضحى: لا بديل عن الدولة...والتعطيل نهار الجمعة سيبقى مطلبنا

هنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الجيش اللبناني بانتصاره في تحرير الجرود ، واعرب عن ألمه بمصاب المؤسسة العسكرية وأهالي العسكريين وشهداء الوطن، واكد انه الى جانب اهالي العسكريين في قضيتهم المحقة لمعرفة كل الملابسات حول ملف ابنائهم.

وأكد دريان في خطبة عيد الاضحى أن لا بديل عن الدولة ، مقدراً عمل الجيش وسائر القوى الامنية في مواجهة الارهاب ،قائلاً :" الجيش اللبناني هو المسؤول عن حماية واستقرار لبنان لذا يجب الوقوف الى جانبه ودعمه وعلى اللبنانيين ان يقفوا صفاً واحداً ومتراصاً الى جانب الجيش لكي يسلم الوطن ويستقر ".

وعن قضية تعطيل يوم الجمعة، أكد دريان أن دار الفتوى سيبقى مطلبها التعطيل يوم الجمعة وقال :" يبقى مطلبنا في دار الفتوى التعطيل يوم الجمعة فهذا مسار تاريخي وديني ووطني وهذا المطلب ليس مطلباً طائفياً بل هو ديني وميثاقي نابع من مسيرة دار الفتوى التاريخية والدينية والوطنية "، وأضاف "ليعلم الجميع ان التعطيل يوم الجمعة ليس موجهاً ضد شركائنا في الوطن بل مطلب اسلامي في مصلحة التماسك الوطني".