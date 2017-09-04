زعيتر: لقاء قريب مع وزير الزراعة السوري لتفعيل الاتفاقات وفتح المعابر

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أكد وزير الزراعة غازي زعيتر أن "المباحثات في الاتفاقيات المعقودة بين لبنان وسوريا خلال زيارة سوريا لحضور معرض دمشق الدولي ولقاء رئيس الحكومة السورية ووزيري التجارة والزراعة كانت جيدة."وكشف زعيتر عن لقاء قريب مع وزير الزراعة السوري "لاستكمال المباحثات وتطبيق وتفعيل الاتفاقيات وفتح المعابر وخصوصا بعد فتح المعابر بين سوريا وكل من الاردن والعراق".وقال: "بشأن الزيارة الى سوريا لا يوجد مقاطعة معها، إنما يوجد نأي بالنفس، وهذا ليس له علاقة بالتصدير الزراعي. تصريف الانتاج الزراعي اللبناني واجب علينا كوزارة".