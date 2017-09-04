لقاء سيدة الجبل: أخطر ما يجري هو شعور اللبنانيين بذوبان الدولة

اعتبر "لقاء سيدة الجبل"، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، ان "خروج عناصر داعش بموجب صفقة مع حزب الله والنظام السوري شكل حالة من الذهول عند الرأي العام اللبناني، وان تسهيل حزب الله فرار قتلة العسكريين بمعرفة من أركان الدولة ومشاركتهم، كما أكد على ذلك الرئيسان بري والحريري، ورغم أن القتلة كانوا في حالة استسلام باعتراف جميع الفرقاء المعنيين، يدفعنا إلى تساؤلات عديدة عن طبيعة الصفقة وضروراتها، وإلى المطالبة بكشف تفاصيلها لمحاسبة أصحابها بدلا من التلطي خلف ما جرى في العام 2014. كما ان أخطر ما يجري هو شعور اللبنانيين بذوبان الدولة وصعود نفوذ ميليشيا مذهبية، إذ بات مؤكدا ان الكراسي الفارغة هي لأهل التسوية، أما القرار والنفوذ فلحزب الله".

ورأى اللقاء أنه "بعد انتهاء معركة الجرود وبعدما أقفلت جبهة الجنوب منذ العام 2006، حان الأوان للمطالبة بتسليم السلاح، كل السلاح، للدولة اللبنانية تنفيذا لأحكام الدستور والطائف وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما ال1559 و1701".

وختم مستنكرا "سلوك التيارات السياسية المسيحية التي شاركت في مهرجان حزب الله في بعلبك الذي ضخم انتصاره على حساب انتصار الجيش اللبناني في وجه الإرهاب"، ومذكرا بأن "المسيحيين متمسكون تاريخيا بالدولة والدستور ورافضون لحمايات مشبوهة".